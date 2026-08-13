Brocante de la Saint-Lubin Vald’Yerre
dimanche 27 septembre 2026 · Vald'Yerre
Informations pratiques
Vald’Yerre
Brocante de la Saint-Lubin
Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez chiner, vendre, vous régaler et passer une belle journée ! Cette brocante est organisée par Comité des fêtes d’Arrou. On vous attend nombreux !
Il y aura des manèges pour enfant.
Restauration sur place. .
Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 68 46 23 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, sell, enjoy some treats, and have a wonderful day! This flea market is organized by the Arrou Festival Committee. We hope to see many of you there!
L’événement Brocante de la Saint-Lubin Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Vald'Yerre (Eure-et-Loir)
- Yanua Festival Vald’Yerre 21 août 2026
- Soirée guinguette Vald’Yerre 29 août 2026
- Stars’Terre Festi’Salon solidaire & éco-responsable, concerts, Vald’Yerre 18 septembre 2026
- Cuisinez le monde avec des produits locaux Vald’Yerre 28 octobre 2026