Informations pratiques

Vald’Yerre

Brocante de la Saint-Lubin

Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez chiner, vendre, vous régaler et passer une belle journée ! Cette brocante est organisée par Comité des fêtes d’Arrou. On vous attend nombreux !

Il y aura des manèges pour enfant.

Restauration sur place. .

Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 68 46 23 88

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English :

Come browse, sell, enjoy some treats, and have a wonderful day! This flea market is organized by the Arrou Festival Committee. We hope to see many of you there!

L’événement Brocante de la Saint-Lubin Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GRAND CHATEAUDUN