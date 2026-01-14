Brocante de l’Association des commerçants de Boyardville Place du Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron
Brocante de l’Association des commerçants de Boyardville Place du Port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron dimanche 12 avril 2026.
Brocante de l’Association des commerçants de Boyardville
Place du Port de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4€/ml
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-09-13
Amateurs ou professionnels de brocante, venez chiner ou vendre divers objets.
Place du Port de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 33 00 40 animations.boyard@gmail.com
English :
Whether you’re an amateur or a professional antiques dealer, come and browse or sell a variety of items.
L’événement Brocante de l’Association des commerçants de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes