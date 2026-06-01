Brocante de Quartier Anizy-le-Grand
Brocante de Quartier Anizy-le-Grand dimanche 14 juin 2026.
Anizy-le-Grand
Brocante de Quartier
Anizy-le-Grand Aisne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .
Au programme:
Buvette
Restauration
Food-truck présent
Infos exposants
Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres
Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires
Extérieurs
– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)
Informations & inscriptions 06 30 06 81 78
Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .
Au programme:
Buvette
Restauration
Food-truck présent
Infos exposants
Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres
Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires
Extérieurs
– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)
Informations & inscriptions 06 30 06 81 78 .
Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 06 81 78
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English :
See you on Sunday, June 14 at Anizy-Le-Grand.
On the program:
Refreshment bar
Catering
Food-truck present
Exhibitors info
Residents of Anizy-le-Grand – Free up to 9 metres
3? for each additional 3 metres
Outsiders
– 6? per 3 meters (in multiples of 3)
Information & registration: 06 30 06 81 78
L’événement Brocante de Quartier Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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