Anizy-le-Grand

Brocante de Quartier

Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .

Au programme:

Buvette

Restauration

Food-truck présent

Infos exposants

Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres

Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires

Extérieurs

– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)

Informations & inscriptions 06 30 06 81 78

Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .

Au programme:

Buvette

Restauration

Food-truck présent

Infos exposants

Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres

Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires

Extérieurs

– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)

Informations & inscriptions 06 30 06 81 78 .

Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 06 81 78

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English :

See you on Sunday, June 14 at Anizy-Le-Grand.

On the program:

Refreshment bar

Catering

Food-truck present

Exhibitors info

Residents of Anizy-le-Grand – Free up to 9 metres

3? for each additional 3 metres

Outsiders

– 6? per 3 meters (in multiples of 3)

Information & registration: 06 30 06 81 78

L’événement Brocante de Quartier Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard