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Brocante de Quartier Anizy-le-Grand

Brocante de Quartier Anizy-le-Grand

Brocante de Quartier Anizy-le-Grand dimanche 14 juin 2026.

Ville : 02320 Anizy-le-Grand

Département : Aisne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Anizy-le-Grand

Brocante de Quartier

Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .

Au programme:

Buvette
Restauration
Food-truck présent

Infos exposants
Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres
Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires
Extérieurs
– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)

Informations & inscriptions 06 30 06 81 78
Rendez-vous le dimanche 14 juin à Anizy-Le-Grand .

Au programme:

Buvette
Restauration
Food-truck présent

Infos exposants
Habitants d’Anizy-le-Grand – Gratuit jusqu’à 9 mètres
Puis 3€ les 3 mètres supplémentaires
Extérieurs
– 6€ les 3 mètres (par multiple de 3)

Informations & inscriptions 06 30 06 81 78   .

Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 06 81 78 

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English :

See you on Sunday, June 14 at Anizy-Le-Grand.

On the program:

Refreshment bar
Catering
Food-truck present

Exhibitors info
Residents of Anizy-le-Grand – Free up to 9 metres
3? for each additional 3 metres
Outsiders
– 6? per 3 meters (in multiples of 3)

Information & registration: 06 30 06 81 78

L’événement Brocante de Quartier Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard

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