Brocante des pompiers Fort-Mahon-Plage
Brocante des pompiers Fort-Mahon-Plage dimanche 17 mai 2026.
Brocante des pompiers
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Brocante des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage sur la place de la Mairie.
Ouvert à tous !
Pour les exposants: 10€ les 3m et 3€ le mètre supplémentaire.
Réservation auprès de l’association 06 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com
Brocante des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage sur la place de la Mairie.
Ouvert à tous !
Pour les exposants: 10€ les 3m et 3€ le mètre supplémentaire.
Réservation auprès de l’association 06 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com .
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante des sapeurs pompiers organized by the Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage on the Place de la Mairie.
Open to all!
For exhibitors: 10? per 3m and 3? per additional meter.
Bookings through the association: 06 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com
L’événement Brocante des pompiers Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-03 par OT DE FORT MAHON