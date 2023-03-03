Brocante des pompiers Fort-Mahon-Plage

Brocante des pompiers

Brocante des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage sur la place de la Mairie.

Ouvert à tous !

Pour les exposants: 10€ les 3m et 3€ le mètre supplémentaire.

Réservation auprès de l’association 06 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com

English :

Brocante des sapeurs pompiers organized by the Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage on the Place de la Mairie.

Open to all!

For exhibitors: 10? per 3m and 3? per additional meter.

Bookings through the association: 06 14 28 69 82 aspfmp@gmail.com

