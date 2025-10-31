Vintage Day’s Fort-Mahon-Plage

Vintage Day’s

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

7ème édition des Vintage Day’s pour faire revivre l’élégance et le charme de la Belle Époque. Pin-up ou dandy. Belles voitures, brocante vintage et concerts.

Tout le week-end, exposition de véhicules anciens, brocante vintage, tattoo, espace collectionneurs, stands vintage, concerts et shows.

Rdv Avenue de la Plage et place Claude Baillet.

Plus d’informations à venir prochainement.

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

7th edition of Vintage Day’s to revive the elegance and charm of the Belle Époque. Pin-up or dandy. Beautiful cars, vintage flea market and concerts.

All weekend long, vintage car show, vintage flea market, tattoo, collectors’ area, vintage stands, concerts and shows.

Rdv Avenue de la Plage and place Claude Baillet.

More information coming soon.

German :

7. Ausgabe der Vintage Day’s, um die Eleganz und den Charme der Belle Époque wieder aufleben zu lassen. Pin-up oder Dandy. Schöne Autos, Vintage-Flohmarkt und Konzerte.

Das ganze Wochenende über Ausstellung von Oldtimern, Vintage-Flohmarkt, Tattoos, Sammlerbereich, Vintage-Stände, Konzerte und Shows.

Rdv Avenue de la Plage und Place Claude Baillet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

la settima edizione del Vintage Day fa rivivere l’eleganza e il fascino della Belle Époque. Pin-up o dandy. Belle auto, mercato delle pulci vintage e concerti.

Per tutto il fine settimana, esposizione di auto d’epoca, mercatino dell’usato, tatuaggi, area collezionisti, stand vintage, concerti e spettacoli.

Rdv Avenue de la Plage e Place Claude Baillet.

Maggiori informazioni in arrivo.

Espanol :

la 7ª edición de Vintage Day revive la elegancia y el encanto de la Belle Époque. Pin-up o dandy. Preciosos coches, mercadillo vintage y conciertos.

Durante todo el fin de semana, exposición de coches de época, mercadillo vintage, tatuajes, zona de coleccionistas, puestos vintage, conciertos y espectáculos.

Rdv Avenue de la Plage y Place Claude Baillet.

Más información próximamente.

