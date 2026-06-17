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Brocante des Pompiers Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer

Brocante des Pompiers Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Parc Raymond Vignes

Adresse : Lac

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Brocante des Pompiers

Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Brocante des Pompiers qui se déroulera dans le Parc Raymond Vignes à Saint-Palais-sur-Mer.
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Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 03 56 37  brocantepompier.stpalais@gmail.com

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English :

Brocante des Pompiers to be held in the Parc Raymond Vignes in Saint-Palais-sur-Mer.

L’événement Brocante des Pompiers Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique

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