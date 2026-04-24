Limogne-en-Quercy

Brocante des sapeurs pompiers

Le Bourg Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne organise un vide-greniers au stade de foot.

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne organise un vide-greniers au stade de foot.

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Le Bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 18 51 68 76

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English :

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne is organizing a garage sale at the soccer stadium.

L’événement Brocante des sapeurs pompiers Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CVL Lalbenque Limogne