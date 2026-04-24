Brocante des sapeurs pompiers Limogne-en-Quercy
Brocante des sapeurs pompiers Limogne-en-Quercy dimanche 3 mai 2026.
Limogne-en-Quercy
Brocante des sapeurs pompiers
Le Bourg Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne organise un vide-greniers au stade de foot.
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne organise un vide-greniers au stade de foot.
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Le Bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 18 51 68 76
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English :
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Limogne is organizing a garage sale at the soccer stadium.
L’événement Brocante des sapeurs pompiers Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CVL Lalbenque Limogne
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