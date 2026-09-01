Brocante du Boxing Club Crépy-en-Valois
dimanche 27 septembre 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
Brocante du Boxing Club
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Boxing Club du Valois organise sa grande brocante le dimanche 27 septembre 2026 au stade Gérard de Nerval à Crépy-en-Valois.
De 7h à 18h, venez flâner parmi les nombreux stands à la recherche de bonnes affaires, d’objets anciens, de vêtements, de livres, de jouets et de trésors insolites.
Un rendez-vous convivial pour les chineurs, collectionneurs et familles.
Tout au long de l’après-midi, le club proposera également une initiation gratuite à la boxe anglaise de 14h à 17h, ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir cette discipline sportive dans une ambiance conviviale.
Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.
Informations exposants
Tarif 3 € le mètre (minimum 3 mètres)
Accueil du public 7h00 à 18h00
Une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et des bonnes affaires à ne pas manquer !
️ Dimanche 27 septembre
de 7h à 18h
Stade Gérard de Nerval, Crépy-en-Valois
Renseignements et inscriptions secretariat.bcvalois@gmail.com
Le Boxing Club du Valois organise sa grande brocante le dimanche 27 septembre 2026 au stade Gérard de Nerval à Crépy-en-Valois.
De 7h à 18h, venez flâner parmi les nombreux stands à la recherche de bonnes affaires, d’objets anciens, de vêtements, de livres, de jouets et de trésors insolites.
Un rendez-vous convivial pour les chineurs, collectionneurs et familles.
Tout au long de l’après-midi, le club proposera également une initiation gratuite à la boxe anglaise de 14h à 17h, ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir cette discipline sportive dans une ambiance conviviale.
Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.
Informations exposants
Tarif 3 € le mètre (minimum 3 mètres)
Accueil du public 7h00 à 18h00
Une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et des bonnes affaires à ne pas manquer !
️ Dimanche 27 septembre
de 7h à 18h
Stade Gérard de Nerval, Crépy-en-Valois
Renseignements et inscriptions secretariat.bcvalois@gmail.com .
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France secretariat.bcvalois@gmail.com
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English :
The Valois Boxing Club is hosting its big flea market on Sunday, September 27, 2026, at the Gérard de Nerval Stadium in Crépy-en-Valois.
From 7 a.m. to 6 p.m., come browse the many booths in search of bargains, antiques, clothing, books, toys, and unique treasures.
A fun event for bargain hunters, collectors, and families.
Throughout the afternoon, the club will also offer a free introduction to boxing from 2 p.m. to 5 p.m., open to anyone who wants to discover this sport in a friendly atmosphere.
Food and refreshments will be available on-site so you can fully enjoy the day.
Exhibitor Information:
Rate: 3 per meter (minimum 3 meters)
Open to the public: 7:00 a.m. to 6:00 p.m.
A day filled with camaraderie, sports, and great deals—don’t miss it!
?? Sunday, September 27
? 7:00 a.m. to 6:00 p.m.
? Gérard de Nerval Stadium, Crépy-en-Valois
Information and registration: secretariat.bcvalois@gmail.com
L’événement Brocante du Boxing Club Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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