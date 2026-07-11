Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Le bidule du mois

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Difficile de tranchet , le bidule archéologique du mois par Romain Barbé, archéologue/expérimentateur au service départemental de l’Oise

Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire

️ Jeudi 1er octobre 2026

À partir de 19h

Musée de l’archerie et du Valois

Adultes

Gratuit

Difficile de tranchet , le bidule archéologique du mois par Romain Barbé, archéologue/expérimentateur au service départemental de l’Oise

Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire

️ Jeudi 1er octobre 2026

À partir de 19h

Musée de l’archerie et du Valois

Adultes

Gratuit .

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

Hard to ‘slice’—the archaeological artifact of the month by Romain Barbé, archaeologist and experimentalist at the Oise Departmental Service

The lectures at the Museum of Archery and the Valois return one Thursday a month with a program that ties in with the exhibition “Archery in Prehistory”

?? Thursday, October 1, 2026

? Starting at 7:00 p.m.

? Archery and Valois Museum

Adults

Free

L’événement Le bidule du mois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois