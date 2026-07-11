Le bidule du mois Crépy-en-Valois
jeudi 1 octobre 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
Le bidule du mois
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Difficile de tranchet , le bidule archéologique du mois par Romain Barbé, archéologue/expérimentateur au service départemental de l’Oise
Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire
️ Jeudi 1er octobre 2026
À partir de 19h
Musée de l’archerie et du Valois
Adultes
Gratuit
Difficile de tranchet , le bidule archéologique du mois par Romain Barbé, archéologue/expérimentateur au service départemental de l’Oise
Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire
️ Jeudi 1er octobre 2026
À partir de 19h
Musée de l’archerie et du Valois
Adultes
Gratuit .
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Hard to ‘slice’—the archaeological artifact of the month by Romain Barbé, archaeologist and experimentalist at the Oise Departmental Service
The lectures at the Museum of Archery and the Valois return one Thursday a month with a program that ties in with the exhibition “Archery in Prehistory”
?? Thursday, October 1, 2026
? Starting at 7:00 p.m.
? Archery and Valois Museum
Adults
Free
L’événement Le bidule du mois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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