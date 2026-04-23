Bourges

Brocante du CJM Bourges Basket

Rue du Champ de Foire Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Faites de bonnes affaires à la brocante du Basket de Bourges, entre objets variés et ambiance conviviale.

La brocante du Basket de Bourges invite chineurs et curieux à partager un moment convivial autour de nombreux stands d’exposants. Organisée par le club, cette manifestation propose une large sélection d’objets d’occasion, de trouvailles et de pièces insolites à découvrir tout au long de la journée. Accessible à tous, cet événement est l’occasion idéale de flâner, dénicher de bonnes affaires et profiter d’une ambiance chaleureuse. Une buvette et de la restauration sont proposées sur place pour prolonger la visite. .

Rue du Champ de Foire Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 76 42 86

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English :

Pick up a bargain at the Bourges Basket flea market, with its varied items and friendly atmosphere.

L’événement Brocante du CJM Bourges Basket Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES