Brocante du Comité de jumelage Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
dimanche 19 juillet 2026 · Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Brocante du Comité de jumelage
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 00:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La brocante vide grenier du Comité de jumelage a lieu sur le quai d’honneur du Port de La Tremblade, dans un site superbe et attractif, près du centre-ville, en direction du chenal de la Grève.
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c.jumelage@orange.fr
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English :
The Twinning Committee’s garage sale takes place on the Quai d’Honneur at the Port of La Tremblade, in a beautiful and attractive location near downtown, heading toward the Chenal de la Grève.
L’événement Brocante du Comité de jumelage La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de La Tremblade
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