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AGENDA · La Tremblade

Brocante du Comité de jumelage Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

dimanche 19 juillet 2026 · Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
00:00:00
Lieu
Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu
Adresse
Port de La Tremblade
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Brocante du Comité de jumelage

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 00:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

La brocante vide grenier du Comité de jumelage a lieu sur le quai d’honneur du Port de La Tremblade, dans un site superbe et attractif, près du centre-ville, en direction du chenal de la Grève.
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   c.jumelage@orange.fr

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English :

The Twinning Committee’s garage sale takes place on the Quai d’Honneur at the Port of La Tremblade, in a beautiful and attractive location near downtown, heading toward the Chenal de la Grève.

L’événement Brocante du Comité de jumelage La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de La Tremblade

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