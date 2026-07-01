Brocante du Comité de jumelage Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Brocante du Comité de jumelage

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 00:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La brocante vide grenier du Comité de jumelage a lieu sur le quai d’honneur du Port de La Tremblade, dans un site superbe et attractif, près du centre-ville, en direction du chenal de la Grève.

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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c.jumelage@orange.fr

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English :

The Twinning Committee’s garage sale takes place on the Quai d’Honneur at the Port of La Tremblade, in a beautiful and attractive location near downtown, heading toward the Chenal de la Grève.

L’événement Brocante du Comité de jumelage La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de La Tremblade