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Brocante du COS Lapalisse

Brocante du COS Lapalisse dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place Leclerc

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Lapalisse

Brocante du COS

Place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Organisée par le COS.
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Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 80 21 28  cl.piotte@laposte.net

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English : Bric-a-brac trade

By COS.

L’événement Brocante du COS Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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