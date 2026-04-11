Brocante du COS Lapalisse
Brocante du COS Lapalisse dimanche 12 juillet 2026.
Lapalisse
Brocante du COS
Place Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Organisée par le COS.
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Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 80 21 28 cl.piotte@laposte.net
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English : Bric-a-brac trade
By COS.
L’événement Brocante du COS Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse