Lapalisse

Brocante du COS

Place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Organisée par le COS.

.

Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 80 21 28 cl.piotte@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bric-a-brac trade

By COS.

L’événement Brocante du COS Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse