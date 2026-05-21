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Atelier inspiré à la manière de Paul Signac Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Atelier inspiré à la manière de Paul Signac Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Micro-folie du Pays de Lapalisse

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lapalisse

Atelier inspiré à la manière de Paul Signac

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Atelier inspiré à la manière de Frida Kahlo
Venez découvrir le travail de l’artiste peintre mexicaine Frida Kahlo et dessiner votre nature morte comme elle l’a fait !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53  microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Inspired workshop: in the style of Frida Kahlo
Come and discover the work of Mexican painter Frida Kahlo, and draw your own still life just as she did!

L’événement Atelier inspiré à la manière de Paul Signac Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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