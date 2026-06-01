Brocante du HBCC Crépy-en-Valois
Brocante du HBCC Crépy-en-Valois dimanche 14 juin 2026.
Crépy-en-Valois
Brocante du HBCC
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le rendez-vous des chineurs, des bonnes affaires et des sourires est de retour !
Le Handball Club de Crépy-en-Valois vous donne dimanche 14 juin 2026 pour sa brocante annuelle.
Bonne humeur, convivialité et trésors à dénicher au programme ! On vous attend nombreux !
Informations pratiques
De 7h à 18h sur le stade Pie XI, avenue Gérard de Nerval.
Restauration sur place.
4€ le mètre (4m minimum).
Inscriptions obligatoires.
Permanences le mardi et le vendredi, de 18h à 20h au gymnase Marcel Quentin.
QR code disponible sur l’affiche pour s’inscrire facilement.
Renseignements au 07 84 63 80 33.
Laissez-nous un SMS si on ne vous répond pas.
Le rendez-vous des chineurs, des bonnes affaires et des sourires est de retour !
Le Handball Club de Crépy-en-Valois vous donne dimanche 14 juin 2026 pour sa brocante annuelle.
Bonne humeur, convivialité et trésors à dénicher au programme ! On vous attend nombreux !
Informations pratiques
De 7h à 18h sur le stade Pie XI, avenue Gérard de Nerval.
Restauration sur place.
4€ le mètre (4m minimum).
Inscriptions obligatoires.
Permanences le mardi et le vendredi, de 18h à 20h au gymnase Marcel Quentin.
QR code disponible sur l’affiche pour s’inscrire facilement.
Renseignements au 07 84 63 80 33.
Laissez-nous un SMS si on ne vous répond pas. .
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
The meeting place for bargain hunters, bargains and smiles is back!
The Crépy-en-Valois Handball Club invites you to its annual flea market on Sunday June 14, 2026.
Good mood, conviviality and treasures to unearth are on the program! We look forward to seeing you there!
Practical information
From 7 a.m. to 6 p.m. at the Stade Pie XI, avenue Gérard de Nerval.
Catering on site.
4? per meter (4m minimum).
Registration required.
Open Tuesdays and Fridays, from 6pm to 8pm at the Marcel Quentin gymnasium.
QR code available on poster for easy registration.
Information on 07 84 63 80 33.
SMS us if you don’t hear from us.
L’événement Brocante du HBCC Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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