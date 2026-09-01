Brocante du roi Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Brocante du roi

Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 06:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Organisée par l’association Avenir, brocante du Roi les 10 et 11 octobre 2026 de 6h à 18h

Renseignements et inscriptions 06 22 38 77 00 ou 07 83 62 97 56Tout public

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Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 22 38 77 00

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English :

Organized by the Avenir Association, the Roi Flea Market will take place on October 10 and 11, 2026, from 6 a.m. to 6 p.m.

For more information and to register, call 06 22 38 77 00 or 07 83 62 97 56

L’événement Brocante du roi Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS