Le chantier d’intérieur, Théâtre de Lunéville, Lunéville

Informations pratiques

Le chantier d’intérieur 19 et 20 septembre Théâtre de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bienvenus au chantier d’intérieur, un espace de jeu immersif où les enfants deviennent de véritables apprentis bâtisseurs ! On y construit, on assemble, on transporte, on coopère avec la même énergie qu’un chantier.

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383764870 https://theatredeluneville.fr/ Le théâtre de Lunéville est un établissement public dédié au spectacle vivant. Son projet s’attache à faire partager à un large public une programmation pluridisciplinaire, témoin de la vitalité artistique et du renouvellement de chaque discipline.

Le projet artistique et culturel du théâtre s’adresse à tous les publics, notamment aux enfants et à leur famille.

Bienvenus au chantier d’intérieur, un espace de jeu immersif où les enfants deviennent de véritables apprentis bâtisseurs ! On y construit, on assemble, on transporte, on coopère avec la même énergie…

©Festijeux