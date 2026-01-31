UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lunéville

Le chantier d’intérieur, Théâtre de Lunéville, Lunéville

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Lunéville · Lunéville

Le chantier d’intérieur, Théâtre de Lunéville, Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre de Lunéville
Adresse
37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville, France
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle

Le chantier d’intérieur 19 et 20 septembre Théâtre de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bienvenus au chantier d’intérieur, un espace de jeu immersif où les enfants deviennent de véritables apprentis bâtisseurs ! On y construit, on assemble, on transporte, on coopère avec la même énergie qu’un chantier.

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383764870 https://theatredeluneville.fr/ Le théâtre de Lunéville est un établissement public dédié au spectacle vivant. Son projet s’attache à faire partager à un large public une programmation pluridisciplinaire, témoin de la vitalité artistique et du renouvellement de chaque discipline.

Le projet artistique et culturel du théâtre s’adresse à tous les publics, notamment aux enfants et à leur famille.
Bienvenus au chantier d’intérieur, un espace de jeu immersif où les enfants deviennent de véritables apprentis bâtisseurs ! On y construit, on assemble, on transporte, on coopère avec la même énergie…

©Festijeux

À voir aussi à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)