Soirée Coup de Coeur Salle Le Réservoir Lunéville

Soirée Coup de Coeur

Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Organisée par le FCL repas dansant à 19h30

Tombola au profit d’une association solidaire

Renseignements et réservation au 06 64 87 65 68Adultes

54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 87 65 68

English :

Organized by the FCL dinner-dance at 7:30pm

Tombola in aid of a charity association

Information and booking on 06 64 87 65 68

