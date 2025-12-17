Soirée Coup de Coeur Salle Le Réservoir Lunéville
Soirée Coup de Coeur Salle Le Réservoir Lunéville samedi 31 janvier 2026.
Soirée Coup de Coeur
Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Samedi 2026-01-31 19:30:00
Organisée par le FCL repas dansant à 19h30
Tombola au profit d’une association solidaire
Renseignements et réservation au 06 64 87 65 68Adultes
+33 6 64 87 65 68
English :
Organized by the FCL dinner-dance at 7:30pm
Tombola in aid of a charity association
Information and booking on 06 64 87 65 68
