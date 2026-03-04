Autour de la gravure de Paul-Emile Colin, Musée Du Château De Lunéville, Lunéville

Autour de la gravure de Paul-Emile Colin Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Château De Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de l’exposition sur le graveur « Paul-Emile Colin » qui aura lieu au domaine départemental du château de Lunéville en 2026, il a été proposé d’axer l’action « La classe, l’oeuvre 2026 » autour de la gravure.

Le projet se fait en partenariat avec Amandine Gollé, artiste graveuse, et avec le lycée professionnel Boutet-de-Monvel de Lunéville (élèves de l’atelier relais et de la PAIP-Plateforme d’Accompagnement Insertion Parcours)

Faïences de Lunéville et de Saint-Clément.

Iconographie des règnes au château de Lunéville des ducs de Lorraine : Léopold Ier et Stanislas Leszczynski.

Collection d'arts graphiques.

Iconographie des règnes au château de Lunéville des ducs de Lorraine : Léopold Ier et Stanislas Leszczynski.

Collection d’arts graphiques.

