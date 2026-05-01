Nuit européenne des musées au château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville
Nuit européenne des musées au château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville samedi 23 mai 2026.
Lunéville
Nuit européenne des musées au château de Lunéville
Place de la 2ème DC Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée magique au cœur du Versailles lorrain !
Venez explorer le château grâce à des visites guidées insolites, des expositions, des ateliers sensoriels et autres surprises !
Programme à Venir.Tout public
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Place de la 2ème DC Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75
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English :
A magical evening in the heart of Lorraine’s Versailles!
Come and explore the château with unusual guided tours, exhibitions, sensory workshops and other surprises!
Program to come.
L’événement Nuit européenne des musées au château de Lunéville Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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