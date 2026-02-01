Concert duo Agapanthe Place de la 2ème DC Lunéville

Concert duo Agapanthe

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 16:00:00

Le duo Agapanthe réunit deux jeunes artistes originaires des Pyrénées Orientales, Amandine Sanchez, soprano et lauréate du Prix Château de Lunéville

lors du Concours International de Chant Baroque de Froville 2024, et Enzo Zemihi, pianiste. Etant deux passionnés de mélodie française, et tout particulièrement de Debussy, ils commencent par aborder ce répertoire avec finesse et donnent plusieurs récitals dans leur région en 2024. Ils renouvellent leur répertoire au printemps 2025 en y ajoutant notamment des airs d’opéra français du XXème siècle.

Concert de musique classique. Dans la CHAPELLE du château de Lunéville 16H (réservations conseillées auprès du château de Lunéville ou en ligne)Tout public

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75 chateau@departement54.fr

English :

The Agapanthe duo brings together two young artists from the Pyrénées Orientales, Amandine Sanchez, soprano and winner of the Prix Château de Lunéville

at the Concours International de Chant Baroque de Froville 2024, and pianist Enzo Zemihi. Both passionate about French mélodie, and Debussy in particular, they began by tackling this repertoire with finesse, giving several recitals in their region in 2024. They renewed their repertoire in the spring of 2025, adding 20th-century French opera arias.

Classical music concert. In the CHAPEL of Château de Lunéville 4pm (reservations recommended at Château de Lunéville or online)

