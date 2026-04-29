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Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville

Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville

Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville samedi 16 mai 2026.

Lieu : rue Ernest Bichat

Adresse : Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Fête de l’amitié

rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Organisée par l’association Loisirs et Solidarité
Repas orientaux, ateliers henné, concerts, structure gonflable…
De 11h à 20hTout public
0  .

rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est   loisirs.solidarite@gmail.com

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English :

Organized by the Loisirs et Solidarité association
Oriental meals, henna workshops, concerts, inflatable structure?
From 11am to 8pm

L’événement Fête de l’amitié Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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