Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville

Lunéville

Fête de l’amitié

rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Organisée par l’association Loisirs et Solidarité

Repas orientaux, ateliers henné, concerts, structure gonflable…

De 11h à 20hTout public

0 .

rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est loisirs.solidarite@gmail.com

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English :

Organized by the Loisirs et Solidarité association

Oriental meals, henna workshops, concerts, inflatable structure?

From 11am to 8pm

L’événement Fête de l’amitié Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS