Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville
Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Lunéville samedi 16 mai 2026.
Lunéville
Fête de l’amitié
rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Organisée par l’association Loisirs et Solidarité
Repas orientaux, ateliers henné, concerts, structure gonflable…
De 11h à 20hTout public
0 .
rue Ernest Bichat Pole Lamartine et Gymnase Léo Lagrange Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est loisirs.solidarite@gmail.com
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English :
Organized by the Loisirs et Solidarité association
Oriental meals, henna workshops, concerts, inflatable structure?
From 11am to 8pm
L’événement Fête de l’amitié Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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