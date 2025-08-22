Circuit pédestre sentier des folies Lunéville Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre sentier des folies Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre sentier des folies Chemin de Friscati 54300 Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Au départ du sentier des Folies, sur les hauteurs de Lunéville, une table d’orientation est installée sur un promontoire qui offre une superbe vue sur la cité cavalière. Des bornes thématiques jalonnent le parcours de 3 km environ.

Départ Chemin de Friscati à Lunéville.

Facile

http://www.tourisme-lunevillois.com/ +33 3 83 74 06 55

English :

At the beginning of the Folies trail, on the heights of Lunéville, an orientation table is installed on a promontory that offers a superb view of the cavalry city. Thematic markers mark the 3 km long trail

Departure Chemin de Friscati in Lunéville.

Deutsch :

Am Anfang des Pfades der Folies, auf den Anhöhen von Lunéville, befindet sich ein Orientierungstisch auf einem Vorsprung, der einen herrlichen Blick auf die Reiterstadt bietet. Thematische Wegweiser säumen die etwa 3 km lange Strecke

Start: Chemin de Friscati in Lunéville.

Italiano :

All’inizio del sentiero delle Folies, sulle alture di Lunéville, è stato allestito un tavolo di orientamento su un promontorio che offre una superba vista sulla città della cavalleria. I marcatori tematici delimitano il percorso di 3 km

Partenza: Chemin de Friscati a Lunéville.

Español :

Al comienzo del sendero de las Folies, en las alturas de Lunéville, se ha instalado una mesa de orientación en un promontorio que ofrece una magnífica vista de la ciudad de la caballería. Los marcadores temáticos delimitan el recorrido de 3 km

Inicio: Chemin de Friscati en Lunéville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain