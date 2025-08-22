De lunéville à la colline de sion Lunéville Meurthe-et-Moselle

De lunéville à la colline de sion Adultes Voiture Difficile

De lunéville à la colline de sion 28 Rue de la république 54300 Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 360 Distance : 112000.0 Tarif :

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle et Meurthe-et-Moselle Tourisme propose un grand circuit vélo allée-retour reliant la colline de Sion-Vaudémont à Lunéville.

Vous traverserez Xirocourt, Bayon, Gerbéviller, Rozelieures et ses mirabelles, Chamagne… et roulerez légèrement dans le département des Vosges.

Difficile

http://www.codep54-ffct.org/ +33 6 15 20 28 31

English :

The Meurthe-et-Moselle and Meurthe-et-Moselle Tourisme Departmental Cycling Touring Committee proposes a large round trip cycling circuit linking the hill of Sion-Vaudémont to Lunéville.

You will cross Xirocourt, Bayon, Gerbéviller, Rozelieures and its mirabelle plums, Chamagne… and drive slightly through the Vosges department.

Deutsch :

Das Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle und Meurthe-et-Moselle Tourisme bieten eine große Radtour Allee-Rückfahrt an, die den Hügel von Sion-Vaudémont mit Lunéville verbindet.

Sie durchqueren Xirocourt, Bayon, Gerbéviller, Rozelieures und seine Mirabellen, Chamagne… und fahren leicht in das Departement Vosges hinein.

Italiano :

Il Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle e Meurthe-et-Moselle Tourisme propongono un grande circuito cicloturistico a cerchio che collega la collina di Sion-Vaudémont a Lunéville.

Passerete per Xirocourt, Bayon, Gerbéviller, Rozelieures e le sue prugne mirabelle, Chamagne… e pedalerete leggermente nel dipartimento dei Vosgi.

Español :

El Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle y Meurthe-et-Moselle Tourisme proponen un gran circuito ciclista alley-round que une la colina de Sion-Vaudémont con Lunéville.

Pasará por Xirocourt, Bayon, Gerbéviller, Rozelieures y sus ciruelas mirabel, Chamagne… y pedaleará ligeramente por el departamento de los Vosgos.

