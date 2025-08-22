Parcours coeur de ville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Parcours coeur de ville Adultes A pieds Facile

Parcours coeur de ville Départ du Château 54300 Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Le circuit pédestre vous fera découvrir l’histoire fastueuse d’une ville de cour au XVIIIe siècle.

Du Château à la Maison du Traité (1781), vous passerez par la Maison du Marchand, chef d’œuvre de l’architecture classique en grès rose des Vosges, classé monument historique depuis 1976.

Départ Château de Lunéville. Durée 45 minutes.

+33 3 83 76 48 68

English :

The walking tour will introduce you to the sumptuous history of an 18th-century court town.

From the Château to the Maison du Traité (1781), you’ll pass by the Maison du Marchand, a masterpiece of classical architecture in Vosges pink sandstone, listed as a historic monument since 1976.

Departure point: Château de Lunéville. Duration: 45 minutes.

Deutsch :

Der Rundgang führt Sie durch die prunkvolle Geschichte einer Hofstadt im 18.

Vom Schloss zum Vertragshaus (1781), vorbei am Kaufmannshaus, einem Meisterwerk der klassischen Architektur aus rosa Sandstein aus den Vogesen, das seit 1976 unter Denkmalschutz steht.

Start: Schloss von Lunéville. Dauer: 45 Minuten.

Italiano :

Il tour a piedi vi condurrà attraverso la sontuosa storia di una città di corte del XVIII secolo.

Dal Castello alla Maison du Traité (1781), passerete davanti alla Maison du Marchand, capolavoro dell’architettura classica in arenaria rosa dei Vosgi, classificata come monumento storico dal 1976.

Punto di partenza: Château de Lunéville. Durata: 45 minuti.

Español :

El recorrido a pie le llevará a través de la suntuosa historia de una ciudad cortesana del siglo XVIII.

Del Castillo a la Casa del Tratado (1781), pasará por la Casa de Marchand, obra maestra de la arquitectura clásica en arenisca rosa de los Vosgos, declarada monumento histórico desde 1976.

Punto de salida: Château de Lunéville. Duración: 45 minutos.

