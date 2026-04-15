Défi « J’y vais ! », PETR Pays du Lunévillois, Lunéville

Défi « J’y vais ! » 1 – 31 mai PETR Pays du Lunévillois Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T04:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Pour la cinquième année consécutive, le Pays du Lunévillois a participé au défi « J’y vais ! » organisé à l’échelle de la Région Grand Est, sous sa déclinaison « Au boulot, j’y vais autrement ! ».

L’objectif de ce défi est d’inciter les travailleurs à modifier leur habitude de déplacement pour privilégier des modes durables. Il consiste à comptabiliser le nombre de participants, le nombre de jours participés et les kilomètres parcourus par les salariés en modes alternatifs à la voiture en solo, de leur domicile à leur lieu de travail, pendant la période du défi.

En résumé, pour participer il fallait :

– se rendre au moins une fois au travail autrement qu’en voiture individuelle pendant la durée du défi

– une bonne dose de bonne humeur !

Les modes de déplacement retenus :

à vélo : vélo classique ou vélo à assistance électrique,

à pied, rollers ou trottinette,

en transports en commun : bus, tram, car, train,

en covoiturage (minimum conducteur + 1 passager),

engins de déplacements personnels : trottinette électrique, monoroue, giropode, skate électrique, …

télétravail (non retenu pour le classement)

Pour accéder à toutes les informations concernant le défi (principe, règlement, documents de communication), cliquez ici ! (page défi multimodal)

PETR Pays du Lunévillois 11 ter Avenue de la Libération Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’objectif de ce défi est d’inciter les travailleurs à modifier leur habitude de déplacement pour privilégier des modes durables.