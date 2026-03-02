Fête du Printemps Salon des Halles Lunéville
Fête du Printemps Salon des Halles Lunéville mercredi 22 avril 2026.
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Organisée par l’ASAL
Spectacle donné par les enfants du centre de loisirs
Entrée libreTout public
0 .
English :
Organized by ASAL
Performance by children from the leisure center
Free admission
L’événement Fête du Printemps Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS