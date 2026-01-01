Conférences ahce Place de la 2ème DC Lunéville

Conférences ahce

Place de la 2ème DC 1er étage du Commun sud du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Mercredi 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Le 14 janvier, à 17h dans nos locaux Monsieur LEJAILLE, écrivain et historien, nous présentera son ouvrage Quant à Charles, il a repris son métier d’instituteur… j’espère bien le revoir un jour… . Ce Charles était l’instituteur de M Lejaille et des autres enfants de La Pariée. Cet homme, rescapé d’Auschwitz, est devenu très proche de Primo Lévy.

Le 21 janvier à 17h, dans nos locaux, le Pr Pascal ESCHWEGE, Chirurgien cancérologue urologue Oncosexologue. au CHU de Brabois fera le point sur l’intérêt et l’évolution du dépistage des cancers masculins.

Le 28 janvier à 17h, dans nos locaux, M Jean Marc CHRISTOPHE, responsable développement économie et tourisme pour l’EPCI de Colombey-Les-Belles, nous parlera de l’incorporation des malgré nous afin de Comprendre l’incorporation de force , ce travail s’appuie sur une recherche familiale, qui correspond à un besoin de mémoire. Ces soirées sont ouvertes à tous et se clôtureront avec un pot.Tout public

Place de la 2ème DC 1er étage du Commun sud du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 81 93 41 guenot.jeannine@orange.fr

On January 14, at 5pm in our offices, Mr. LEJAILLE, writer and historian, will present his book Quant à Charles, il a repris son métier d’instituteur… j’espère bien revoir un jour… . Charles was the teacher of M Lejaille and the other children of La Pariée. This man, an Auschwitz survivor, became very close to Primo Lévy.

On January 21 at 5 p.m., Pr Pascal ESCHWEGE, cancer surgeon and urologist ? Oncosexologist. at the Brabois University Hospital, will review the benefits and progress of screening for male cancers.

On January 28 at 5pm, Jean Marc CHRISTOPHE, head of economic development and tourism for the Colombey-Les-Belles EPCI, will talk to us about the incorporation of those who served in spite of us, in order to Understand the incorporation of force . This work is based on family research, which corresponds to a need for memory. These evenings are open to all, and will close with a drink.

