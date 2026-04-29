Bourse d’échange & expo véhicules anciens Lunéville
Bourse d’échange & expo véhicules anciens Lunéville dimanche 10 mai 2026.
Lunéville
Bourse d’échange & expo véhicules anciens
Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisée par l’Ecurie Stanislas Automobile
De 6h à 18h, buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 66 32 61
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English :
Organized by Ecurie Stanislas Automobile
From 6 am to 6 pm, refreshments and catering on site.
L’événement Bourse d’échange & expo véhicules anciens Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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