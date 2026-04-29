Lunéville

Bourse d’échange & expo véhicules anciens

Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisée par l’Ecurie Stanislas Automobile

De 6h à 18h, buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 66 32 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Ecurie Stanislas Automobile

From 6 am to 6 pm, refreshments and catering on site.

L’événement Bourse d’échange & expo véhicules anciens Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS