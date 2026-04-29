L’association Avenir fête ses 30 ans ! Cinélun’ Lunéville
L’association Avenir fête ses 30 ans ! Cinélun’ Lunéville jeudi 7 mai 2026.
Lunéville
L’association Avenir fête ses 30 ans !
Cinélun’ 39 rue de la République Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
L’association Avenir fête son trentenaire à Cinélun’
Avec la diffusion de photos et vidéos sur toutes les animations que l’association a pu mettre en place pendant toutes ces années (brocantes, salon de la santé et du bien-être, accueil périscolaire, sorties loisirs…)
Accueil à partir de 19h Projections à partir de 20h
– Entrée libre –Tout public
0 .
Cinélun’ 39 rue de la République Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 47 21 24
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English :
The Avenir association celebrates its thirtieth anniversary at Cinélun?
With photos and videos of all the events organized by the association over the years (flea markets, health and well-being fairs, after-school care, leisure outings, etc.)
Reception from 7pm ? Screenings from 8pm
? Free admission ?
L’événement L’association Avenir fête ses 30 ans ! Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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