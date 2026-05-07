Pièce de Théâtre Grand Hôtel MJC Jacques Prévert Lunéville

Lunéville

Pièce de Théâtre Grand Hôtel

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’activité théâtre adultes de la MJC Jacques Prévert présente GRAND HÔTEL

Entrée 5€, gratuit pour les moins de 10 ans

A noter 3€ reversés à l’association Les Blouses Roses

Réservation possible au 03 83 74 09 24 (MJC) ou billetterie sur place.Tout public

5 .

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 09 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC Jacques Prévert adult theater group presents GRAND HÔTEL

Admission: ?5, free for children under 10

Please note: 3? donated to the association Les Blouses Roses

Bookings can be made by calling 03 83 74 09 24 (MJC) or at the box office.

L’événement Pièce de Théâtre Grand Hôtel Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS