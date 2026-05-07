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Pièce de Théâtre Grand Hôtel MJC Jacques Prévert Lunéville

Pièce de Théâtre Grand Hôtel MJC Jacques Prévert Lunéville

Pièce de Théâtre Grand Hôtel MJC Jacques Prévert Lunéville samedi 30 mai 2026.

Lieu : MJC Jacques Prévert

Adresse : 1 rue Maurice Cosson

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Lunéville

Pièce de Théâtre Grand Hôtel

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’activité théâtre adultes de la MJC Jacques Prévert présente GRAND HÔTEL
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 10 ans
A noter 3€ reversés à l’association Les Blouses Roses
Réservation possible au 03 83 74 09 24 (MJC) ou billetterie sur place.Tout public
5  .

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 09 24 

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English :

The MJC Jacques Prévert adult theater group presents GRAND HÔTEL
Admission: ?5, free for children under 10
Please note: 3? donated to the association Les Blouses Roses
Bookings can be made by calling 03 83 74 09 24 (MJC) or at the box office.

L’événement Pièce de Théâtre Grand Hôtel Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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