A vos crayons pour une visite dessinée au jardin de l’abbé !, Jardin de l’abbé, Lunéville

A vos crayons pour une visite dessinée au jardin de l’abbé ! Samedi 6 juin, 15h30 Jardin de l’abbé Meurthe-et-Moselle

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Envie de découvrir le jardin de l’abbé autrement ? Entre visite guidée et cours de dessin, venez vivre un moment inédit dans un lieu chargé d’histoire.

Le matériel de dessin est fourni.

Jardin de l’abbé rue des Templiers, Lunéville, Meurthe-et-moselle, Grand Est Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 48 68 http://www.luneville.fr Le jardin de l’ancien logis abbatial Saint-Rémy restitue l’esprit des jardins de curé du XVIIIe siècle. Roseraie, potager, plantes médicinales, aromatiques et décoratives sont le reflet de la vie monastique (prier, nourrir, guérir, célébrer).

Envie de découvrir le jardin de l’abbé autrement ? Entre visite guidée et cours de dessin, venez vivre un moment inédit dans un lieu chargé d’histoire.

©Ville de Lunéville