A vos crayons pour une visite dessinée au jardin de l’abbé !, Jardin de l’abbé, Lunéville
A vos crayons pour une visite dessinée au jardin de l’abbé !, Jardin de l’abbé, Lunéville samedi 6 juin 2026.
A vos crayons pour une visite dessinée au jardin de l’abbé ! Samedi 6 juin, 15h30 Jardin de l’abbé Meurthe-et-Moselle
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Envie de découvrir le jardin de l’abbé autrement ? Entre visite guidée et cours de dessin, venez vivre un moment inédit dans un lieu chargé d’histoire.
Le matériel de dessin est fourni.
Jardin de l’abbé rue des Templiers, Lunéville, Meurthe-et-moselle, Grand Est Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 48 68 http://www.luneville.fr Le jardin de l’ancien logis abbatial Saint-Rémy restitue l’esprit des jardins de curé du XVIIIe siècle. Roseraie, potager, plantes médicinales, aromatiques et décoratives sont le reflet de la vie monastique (prier, nourrir, guérir, célébrer).
Envie de découvrir le jardin de l’abbé autrement ? Entre visite guidée et cours de dessin, venez vivre un moment inédit dans un lieu chargé d’histoire.
©Ville de Lunéville
À voir aussi à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)
- Fête du Printemps Salon des Halles Lunéville 22 avril 2026
- Bike and Run 100km Place de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville 25 avril 2026
- De lunéville à la colline de sion Lunéville Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026
- Circuit pédestre sentier des folies Lunéville Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026
- Parcours coeur de ville Lunéville Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026