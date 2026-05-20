Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément Salle Vayringe au Château de Lunéville Lunéville

Lunéville

Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément

Salle Vayringe au Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition de faïences organisée par l’association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville St-Clément. Entrée Libre.

Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. Visite guidée possible sur demande !Tout public

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Salle Vayringe au Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 81 93 41

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English :

Earthenware exhibition organized by the Association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville St-Clément. Free admission.

Open daily (except Tuesdays) from 2pm to 6pm. Guided tours available on request!

L’événement Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément Lunéville a été mis à jour le 2026-05-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS