Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément Salle Vayringe au Château de Lunéville Lunéville
Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément Salle Vayringe au Château de Lunéville Lunéville samedi 6 juin 2026.
Lunéville
Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément
Salle Vayringe au Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Exposition de faïences organisée par l’association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville St-Clément. Entrée Libre.
Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. Visite guidée possible sur demande !Tout public
0 .
Salle Vayringe au Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 81 93 41
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English :
Earthenware exhibition organized by the Association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville St-Clément. Free admission.
Open daily (except Tuesdays) from 2pm to 6pm. Guided tours available on request!
L’événement Exposition Les oiseaux dans les faïences de Lunéville et Saint-Clément Lunéville a été mis à jour le 2026-05-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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