Anim’ en terrasse rue Banaudon Lunéville
Anim’ en terrasse rue Banaudon Lunéville vendredi 29 mai 2026.
Lunéville
Anim’ en terrasse
rue Banaudon Bar Le Progrès Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert gratuit proposé par la Ville au Bar Le Progrès rue Banaudon à 19h.Tout public
0 .
rue Banaudon Bar Le Progrès Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
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English :
Free concert at Bar Le Progrès, rue Banaudon, 7pm.
L’événement Anim’ en terrasse Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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