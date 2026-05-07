Anim’ en terrasse rue Banaudon Lunéville

Lunéville

Anim’ en terrasse

rue Banaudon Bar Le Progrès Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert gratuit proposé par la Ville au Bar Le Progrès rue Banaudon à 19h.Tout public

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rue Banaudon Bar Le Progrès Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

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English :

Free concert at Bar Le Progrès, rue Banaudon, 7pm.

L’événement Anim’ en terrasse Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS