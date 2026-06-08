Le Jardin des Jeux Jardin Simone et Antoine Veil Lunéville samedi 4 juillet 2026.

Lunéville

Le Jardin des Jeux

Jardin Simone et Antoine Veil 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 15:15:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

4e édition organisée par la Ville. Thème 2026 la fête foraine

Ouvert aux familles animations, spectacles, ateliers…

De 10h à 12h30 et 15h15 à 18h. Gratuit.Tout public

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Jardin Simone et Antoine Veil 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

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English :

4th edition organized by the City. 2026 theme: the funfair

Open to families: entertainment, shows, workshops?

From 10am to 12:30pm and 3:15pm to 6pm. Free admission.

L’événement Le Jardin des Jeux Lunéville a été mis à jour le 2026-06-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS