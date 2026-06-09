La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette africaine Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette africaine

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

L’un des grands maîtres du n’goni, luth traditionnel d’Afrique de l’Ouest, est de passage par notre guinguette avec l’incroyable chanteuse Amy Sacko ! En ouverture le sextet burkina-nancéien entamera une soirée qui s’annonce particulièrement brûlante ! Terrasse du château de Lunéville Entrée libre.

Kalifa Mougnou 19h15. Groupe afro-métissé fondé à Nancy en 2011 par le balafoniste burkinabé Seydou Diao, dit Kalifa. Le projet naît d’une rencontre entre la tradition mandingue d’Afrique de l’Ouest et les musiques actuelles européennes. Bassekou Kouyaté 20h30. Il est l’un des grands maîtres du ngoni, luth traditionnel de l’Afrique de l’Ouest. Kouyaté a collaboré avec de nombreux musiciens au Mali et ailleurs. Marié à Amy Sacko, ils produisent ensemble plusieurs cassettes populaires. Amy sera rapidement surnommée la Tina Turner du Mali . Sacré meilleur artiste africain de l’année en 2013 par la BBC.

Buvette locale et Food-Truck sur place. En cas d’affluence, pour votre repas, n’hésitez pas à vous tourner vers les restaurateurs du quartier pour plus de confort !Tout public

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Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

One of the great masters of the n?goni, the traditional West African lute, is visiting our guinguette with the incredible singer Amy Sacko! The opening act, a sextet from Burkina Faso and Nancy, kicks off what promises to be a particularly hot evening! Château de Lunéville terrace Free admission.

Kalifa Mougnou ? 7.15pm. Afro-métissé group founded in Nancy in 2011 by Burkina Faso balafonist Seydou Diao, aka Kalifa. The project is the result of an encounter between the Mandingo tradition of West Africa and contemporary European music. Bassekou Kouyaté ? 8:30pm. He is one of the great masters of the ngoni, the traditional West African lute. Kouyaté has collaborated with numerous musicians in Mali and elsewhere. Married to Amy Sacko, they produced several popular cassettes together. Amy was soon dubbed the Tina Turner of Mali . Voted Best African Artist of the Year in 2013 by the BBC.

Local refreshment bar and food truck on site. In case of overcrowding, don?t hesitate to turn to the local restaurants for a more comfortable meal!

L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette africaine Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS