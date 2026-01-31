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Un dimanche près du kiosque à musique kiosque à musique Lunéville

Un dimanche près du kiosque à musique kiosque à musique Lunéville

Un dimanche près du kiosque à musique kiosque à musique Lunéville dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : kiosque à musique

Adresse : Parc des Bosquets du Château de Lunéville

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Un dimanche près du kiosque à musique

kiosque à musique Parc des Bosquets du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Samedi 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Organisé par la Ville, avec le concours de l’Office des Fêtes
Concerts gratuits de 14h30 à 18h.Tout public
0  .

kiosque à musique Parc des Bosquets du Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 22 14 69 56  fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr

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English :

Organized by the town, with the support of the Office des Fêtes
Free concerts from 2:30pm to 6pm.

L’événement Un dimanche près du kiosque à musique Lunéville a été mis à jour le 2026-05-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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