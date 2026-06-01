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Auditions de l’école de musique Lunéville

Auditions de l’école de musique Lunéville

Auditions de l’école de musique Lunéville mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 1 Place Léopold

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Auditions de l’école de musique

1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Auditions de toutes les classes de l’Ecole de Musique.
Au programme du classique, du rock, des chorales…
Ouvert à tout public de 14h à 20h le 24 juin 2026.Tout public
0  .

1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 79 18 91 04 

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English :

Auditions for all music school classes.
On the program: classical, rock, choir?
Open to the public from 2pm to 8pm on June 24, 2026.

L’événement Auditions de l’école de musique Lunéville a été mis à jour le 2026-06-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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