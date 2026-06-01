Lunéville

Auditions de l’école de musique

1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Auditions de toutes les classes de l’Ecole de Musique.

Au programme du classique, du rock, des chorales…

Ouvert à tout public de 14h à 20h le 24 juin 2026.Tout public

0 .

1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 79 18 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Auditions for all music school classes.

On the program: classical, rock, choir?

Open to the public from 2pm to 8pm on June 24, 2026.

L’événement Auditions de l’école de musique Lunéville a été mis à jour le 2026-06-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS