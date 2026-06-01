Auditions de l’école de musique Lunéville
Auditions de l’école de musique Lunéville mercredi 24 juin 2026.
Lunéville
Auditions de l’école de musique
1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Auditions de toutes les classes de l’Ecole de Musique.
Au programme du classique, du rock, des chorales…
Ouvert à tout public de 14h à 20h le 24 juin 2026.Tout public
0 .
1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 79 18 91 04
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English :
Auditions for all music school classes.
On the program: classical, rock, choir?
Open to the public from 2pm to 8pm on June 24, 2026.
L’événement Auditions de l’école de musique Lunéville a été mis à jour le 2026-06-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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