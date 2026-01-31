Visite d’un temple protestant, Temple protestant de Lunéville, Lunéville

Visite d’un temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition sur les femmes dans le protestantisme sera présentée.

Temple protestant de Lunéville 4 rue Charles Vue, 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.eglise-protestante-unie.fr/plateau-lorrain-pA0611 En 1868, c’est à l’initiative de la centaine de membres de la communauté protestante lunévilloise que fut décidée la construction d’un temple rue du Chaufour, à l’angle de la rue Charles Vue, à proximité de la gare, dans un quartier en plein essor depuis l’arrivée du train en 1852.

A peine construit en 1870, il s’avère déjà trop petit. L’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1871 déclencha une forte émigration dans cette ville frontière : on parle de 10 000 personnes ayant opté pour la nationalité française.

Ce petit édifice sobre dans sa décoration ne fut pas agrandi et on se contenta de doubler et prolonger la petite tribune du lieu de culte.

Seule concession à l’art, de nouveaux vitraux créés par monsieur Macoin furent posés en 1970, à l’occasion du centenaire du temple. places de stationnement, gare

En 1868, c’est à l’initiative de la centaine de membres de la communauté protestante lunévilloise que fut décidée la construction d’un temple rue du Chaufour, à l’angle de la rue Charles Vue, à de la…

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