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Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux Lunéville

Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux Lunéville

Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux Lunéville dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Espace de proximité Edmond Braux

Adresse : 5 rue de la Meurthe

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Vide-greniers

Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Organisée par l’association Amitiés Loisirs Meurthe
De 6h à 18h, espace Edmond Braux et rue de la Meurthe.
Tous renseignements et réservations au 06 24 71 70 52Tout public
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Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52 

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English :

Organized by the association Amitiés Loisirs Meurthe
6 am to 6 pm, espace Edmond Braux and rue de la Meurthe.
Information and bookings: 06 24 71 70 52

L’événement Vide-greniers Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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