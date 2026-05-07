Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux Lunéville
Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux Lunéville dimanche 14 juin 2026.
Lunéville
Vide-greniers
Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisée par l’association Amitiés Loisirs Meurthe
De 6h à 18h, espace Edmond Braux et rue de la Meurthe.
Tous renseignements et réservations au 06 24 71 70 52Tout public
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Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52
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English :
Organized by the association Amitiés Loisirs Meurthe
6 am to 6 pm, espace Edmond Braux and rue de la Meurthe.
Information and bookings: 06 24 71 70 52
L’événement Vide-greniers Lunéville a été mis à jour le 2026-05-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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