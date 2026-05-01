Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert le Chœur des Cordeliers Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville

Concert le Chœur des Cordeliers Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville

Concert le Chœur des Cordeliers Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Église Sainte-Jeanne d'Arc

Adresse : Quai de Strasbourg

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Concert le Chœur des Cordeliers

Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le Chœur des Cordeliers chante au profit de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Lunéville.
Concert ouvert à tous. Dirigé par Emmanuel Viroux, avec Frantz Fournier au piano et Claire Gonod soliste.
Participation libre. Plus d’information auprès de l’association des amis de Ste Jeanne d’Arc de Lunéville.Tout public
0  .

Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21  jeannedarc.luneville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ch?ur des Cordeliers sings in aid of the Sainte-Jeanne d’Arc church in Lunéville.
Concert open to all. Conducted by Emmanuel Viroux, with Frantz Fournier on piano and Claire Gonod as soloist.
Free admission. Further information from the association des amis de Ste Jeanne d’Arc de Lunéville.

L’événement Concert le Chœur des Cordeliers Lunéville a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

À voir aussi à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)