Concert le Chœur des Cordeliers Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville

Lunéville

Concert le Chœur des Cordeliers

Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Chœur des Cordeliers chante au profit de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Lunéville.

Concert ouvert à tous. Dirigé par Emmanuel Viroux, avec Frantz Fournier au piano et Claire Gonod soliste.

Participation libre. Plus d’information auprès de l’association des amis de Ste Jeanne d’Arc de Lunéville.Tout public

0 .

Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21 jeannedarc.luneville@gmail.com

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English :

The Ch?ur des Cordeliers sings in aid of the Sainte-Jeanne d’Arc church in Lunéville.

Concert open to all. Conducted by Emmanuel Viroux, with Frantz Fournier on piano and Claire Gonod as soloist.

Free admission. Further information from the association des amis de Ste Jeanne d’Arc de Lunéville.

L’événement Concert le Chœur des Cordeliers Lunéville a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS