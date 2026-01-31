Lunéville

Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc

27 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Dimanche 7 juin de 15h à 17h, l’association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc vous présente Concert, avec la participation de l’Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Entrée Libre.Tout public

0 .

27 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21 jeannedarc.luneville@gmail.com

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English :

On Sunday June 7 from 3pm to 5pm, the association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc presents a concert, with the participation of the Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Free admission.

L’événement Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS