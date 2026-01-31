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Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville

Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville

Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 27 Quai de Strasbourg

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc

27 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le Dimanche 7 juin de 15h à 17h, l’association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc vous présente Concert, avec la participation de l’Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Entrée Libre.Tout public
0  .

27 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21  jeannedarc.luneville@gmail.com

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English :

On Sunday June 7 from 3pm to 5pm, the association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc presents a concert, with the participation of the Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Free admission.

L’événement Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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