Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville
Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville dimanche 7 juin 2026.
Lunéville
Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc
27 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Dimanche 7 juin de 15h à 17h, l’association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc vous présente Concert, avec la participation de l’Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Entrée Libre.Tout public
0 .
27 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21 jeannedarc.luneville@gmail.com
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English :
On Sunday June 7 from 3pm to 5pm, the association des amis de l’église Sainte Jeanne d’Arc presents a concert, with the participation of the Harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe. Free admission.
L’événement Concert à l’église Sainte Jeanne d’Arc Lunéville a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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