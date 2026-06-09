La (grande) Guinguette d’Élisabeth L’Autre Fête Foraine Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville samedi 4 juillet 2026.

Lunéville

La (grande) Guinguette d’Élisabeth L’Autre Fête Foraine

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-07-04 17:45:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Samedi 04 juillet 2026 15:00 Dimanche 05 juillet 2026 22:00

Un rassemblement fantasque et réjouissant, un rendez-vous pour toute la famille autour de créations d’une bonne dizaine de compagnies d’art de la rue. Entresorts, automates, jeux, manèges artistiques, concerts un événement pour les enfants de 2 à 122 ans. Buvette locale et Food-Truck sur place.

En cas d’affluence, pour votre repas, n’hésitez pas à vous tourner vers les restaurateurs du quartier pour plus de confort !

Terrasse du château de Lunéville Entrée libre. Programme complet sur le site du Château de Lunéville.Tout public

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Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

Saturday, July 04, 2026 15:00 Sunday, July 05, 2026 22:00

A whimsical, fun-filled gathering for the whole family, featuring the creations of a dozen street art companies. Entresorts, automatons, games, artistic rides, concerts: an event for children aged 2 to 122. Local refreshment bar and food truck on site.

In case of overcrowding, don?t hesitate to turn to local restaurateurs for your meals!

Château de Lunéville terrace Free admission. Full program on the Château de Lunéville website.

L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth L’Autre Fête Foraine Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS