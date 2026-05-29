Jam au Kiosque ! château de Lunéville Lunéville

Lunéville

Jam au Kiosque !

château de Lunéville Kiosque à musique Parc des Bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-08

Les Vendredi 10 juillet 2026 19:00 et Samedi 08 août 2026, venez profiter des Jams au kiosque. Musiciens, chanteurs, curieux, passionnés… Peu importe votre niveau ou votre univers musical, vous êtes les bienvenus ! Venez écouter, jouer, échanger, vibrer ! Chaque session est l’occasion de rencontrer d’autres artistes, de créer ensemble, et de partager un moment convivial et inspirant. Entrée libre de 19h à 22h Repas / boissons type auberge espagnole.Tout public

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château de Lunéville Kiosque à musique Parc des Bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 01 89 68 70 contact@sonsetvibrations.fr

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English :

On Friday, July 10, 2026, at 7:00 p.m., and Saturday, August 8, 2026, come enjoy the jam sessions at the bandstand. Musicians, singers, curious minds, music lovers? No matter your skill level or musical style, you’re welcome! Come listen, play, connect, and get into the groove! Each session is an opportunity to meet other artists, create together, and share a friendly and inspiring moment. Free admission from 7:00 PM to 10:00 PM—potluck-style food and drinks.

L’événement Jam au Kiosque ! Lunéville a été mis à jour le 2026-06-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS