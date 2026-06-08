Exposition ‘Architectures’ rue Banaudon Lunéville

Lunéville

Exposition ‘Architectures’

rue Banaudon Mairie de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Devenez un expert du patrimoine architectural lunévillois avec l’exposition ARCHITECTURES. Styles, architectes, matériaux… une découverte ludique à faire en famille. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 13h30 à 17h30. Entrée gratuite.Tout public

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rue Banaudon Mairie de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68 patrimoine@mairie-luneville.fr

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English :

Become an expert on Lunévillois architectural heritage with the ARCHITECTURES exhibition. Styles, architects, materials? a fun discovery for the whole family. Monday to Friday, 8am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm. Free admission.

L’événement Exposition ‘Architectures’ Lunéville a été mis à jour le 2026-06-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS