Concert de fin d’année Salon des Halles Lunéville

Lunéville

Concert de fin d’année

Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique de Lunéville. Ouvert à tous. Le 24/06/2026 de 15h à 19h30. Avec 2 entractes 15h45 à 16h / 17h05 à 17h35

Avec plusieurs prestations, entre chants et concerts avec les élèves et professeurs

Les instruments enseignés guitare électrique, guitare classique, clavier moderne, piano, harpe celtique, alto & violoncelle, flûte traversière, batterie…

Au programme titres contemporains (ex Barbara, les Beattles, Superbus, Elvis Presley, Supertramp, Muse, Tété…) et répertoire classique (Schubert, Mozart, Gounod…)Tout public

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Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 38 70 84

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English :

Lunéville Music School End-of-Year Concert. Open to everyone. June 24, 2026, from 3:00 p.m. to 7:30 p.m. With two intermissions: 3:45 p.m. to 4:00 p.m. / 5:05 p.m. to 5:35 p.m.

Featuring several performances, including songs and concerts by students and teachers

Instruments taught: electric guitar, classical guitar, modern keyboard, piano, Celtic harp, viola & cello, transverse flute, drums…

On the program: contemporary songs (e.g., Barbara, The Beatles, Superbus, Elvis Presley, Supertramp, Muse, Tété?) and classical repertoire (Schubert, Mozart, Gounod?)

L’événement Concert de fin d’année Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS