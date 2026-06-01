Concert de fin d’année Salon des Halles Lunéville
Concert de fin d’année Salon des Halles Lunéville mercredi 24 juin 2026.
Lunéville
Concert de fin d’année
Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique de Lunéville. Ouvert à tous. Le 24/06/2026 de 15h à 19h30. Avec 2 entractes 15h45 à 16h / 17h05 à 17h35
Avec plusieurs prestations, entre chants et concerts avec les élèves et professeurs
Les instruments enseignés guitare électrique, guitare classique, clavier moderne, piano, harpe celtique, alto & violoncelle, flûte traversière, batterie…
Au programme titres contemporains (ex Barbara, les Beattles, Superbus, Elvis Presley, Supertramp, Muse, Tété…) et répertoire classique (Schubert, Mozart, Gounod…)Tout public
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Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 38 70 84
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English :
Lunéville Music School End-of-Year Concert. Open to everyone. June 24, 2026, from 3:00 p.m. to 7:30 p.m. With two intermissions: 3:45 p.m. to 4:00 p.m. / 5:05 p.m. to 5:35 p.m.
Featuring several performances, including songs and concerts by students and teachers
Instruments taught: electric guitar, classical guitar, modern keyboard, piano, Celtic harp, viola & cello, transverse flute, drums…
On the program: contemporary songs (e.g., Barbara, The Beatles, Superbus, Elvis Presley, Supertramp, Muse, Tété?) and classical repertoire (Schubert, Mozart, Gounod?)
L’événement Concert de fin d’année Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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