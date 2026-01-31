Brocante de la Faïencerie rue du Réverbère Lunéville

Lunéville

Brocante de la Faïencerie

rue du Réverbère Zone des Faïenceries Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par l’association Les Nouvelles Faïenceries de 6h à 19h

Renseignements auprès de l’association des nouvelles faïenceries de Lunéville.Tout public

0 .

rue du Réverbère Zone des Faïenceries Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 80 89 09 gaulardpauline@orange.fr

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English :

Organized by the association Les Nouvelles Faïenceries 6am to 7pm

Information from the association des nouvelles faïenceries de Lunéville.

L’événement Brocante de la Faïencerie Lunéville a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS