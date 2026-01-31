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Brocante de la Faïencerie rue du Réverbère Lunéville

Brocante de la Faïencerie rue du Réverbère Lunéville

Brocante de la Faïencerie rue du Réverbère Lunéville dimanche 7 juin 2026.

Lieu : rue du Réverbère

Adresse : Zone des Faïenceries

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Brocante de la Faïencerie

rue du Réverbère Zone des Faïenceries Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Organisé par l’association Les Nouvelles Faïenceries de 6h à 19h
Renseignements auprès de l’association des nouvelles faïenceries de Lunéville.Tout public
0  .

rue du Réverbère Zone des Faïenceries Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 80 89 09  gaulardpauline@orange.fr

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English :

Organized by the association Les Nouvelles Faïenceries 6am to 7pm
Information from the association des nouvelles faïenceries de Lunéville.

L’événement Brocante de la Faïencerie Lunéville a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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