Lunéville

Fête du vélo

Complexe Charles Berte 14 Avenue Caumont La Force Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Organisée par le Collectif Vélo (Lunéville 21e Cycle, Cyclo-Randonneurs de Lunéville, Vélolun’, Ducs de Lunéville), avec le concours de la Ville

De 10h à 20h le samedi 23 mai, 10h à 18h le dimanche 24 mai.

Programme à venirTout public

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Complexe Charles Berte 14 Avenue Caumont La Force Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 accueil@mairie-luneville.fr

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English :

Organized by Collectif Vélo (Lunéville 21e Cycle, Cyclo-Randonneurs de Lunéville, Vélolun?, Ducs de Lunéville), with the support of the City of Lunéville

10 a.m. to 8 p.m. Saturday, May 23, 10 a.m. to 6 p.m. Sunday, May 24.

Program to come

L’événement Fête du vélo Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS