Fête du vélo Complexe Charles Berte Lunéville
Fête du vélo Complexe Charles Berte Lunéville samedi 23 mai 2026.
Lunéville
Fête du vélo
Complexe Charles Berte 14 Avenue Caumont La Force Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Organisée par le Collectif Vélo (Lunéville 21e Cycle, Cyclo-Randonneurs de Lunéville, Vélolun’, Ducs de Lunéville), avec le concours de la Ville
De 10h à 20h le samedi 23 mai, 10h à 18h le dimanche 24 mai.
Programme à venirTout public
0 .
Complexe Charles Berte 14 Avenue Caumont La Force Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 accueil@mairie-luneville.fr
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English :
Organized by Collectif Vélo (Lunéville 21e Cycle, Cyclo-Randonneurs de Lunéville, Vélolun?, Ducs de Lunéville), with the support of the City of Lunéville
10 a.m. to 8 p.m. Saturday, May 23, 10 a.m. to 6 p.m. Sunday, May 24.
Program to come
L’événement Fête du vélo Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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