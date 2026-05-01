Exposition de Gilles Leimdorfer Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

Exposition de Gilles Leimdorfer

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Parc des Bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 06:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai 2026 6:00 Vendredi 31 juillet 2026 22:00

Série photographique sur la vie des MJC de Lunéville, Nancy, Saint Nicolas de Port et Azerailles, mettant en lumière la diversité´ des activités proposées et la capacite´ de ces structures associatives a` créer du lien social en faisant se croiser des gens de tous âges et de toutes origines. Portrait, nature morte ou paysage, le sujet est traite´ dans une veine d’inspiration documentaire.Tout public

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Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Parc des Bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Saturday May 23, 2026 6:00 Friday July 31, 2026 22:00

Photographic series on the life of the MJCs in Lunéville, Nancy, Saint Nicolas de Port and Azerailles, highlighting the diversity’ of the activities on offer and the ability of these associative structures to create social links by bringing together people of all ages and origins. Portrait, still life or landscape, the subject is treated in a documentary-inspired vein.

L’événement Exposition de Gilles Leimdorfer Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS