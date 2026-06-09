Scènes en Selle Cirque équestre Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

Scènes en Selle Cirque équestre

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Parking de la Cour du Rocher Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Cirque équestre le samedi 22 août 2026 18:00. Festival Scènes en Selle (co-production partenariat)

Le Domaine Départemental du Château de Lunéville s’associe, cette année encore, à la Ville de Lunéville et à l’association Equiart Concept pour vous proposer deux spectacles autour de l’univers équin, dans le cadre de la 7ème édition de ce festival devenu emblématique de la cité cavalière.

AMZER Cie Lawen. Allégorie équestre pour 2 voltigeurs, 3 chevaux et 1 chien. Ce spectacle dure une heure, ce spectacle dure un an, ce spectacle dure une vie.

ENTRE ELLES (Création 2026) Cie Nagaïka Tribe. GYNOCRATIE* ÉQUESTRE POUR 6 FEMMES ET 11 CHEVAUX

*Gynocratie régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des femmes. Entrée Libre.Tout public

0 .

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Parking de la Cour du Rocher Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equestrian circus on Saturday, August 22, 2026 18:00. Festival Scènes en Selle (co-production partnership)

Once again this year, the Domaine Départemental du Château de Lunéville is joining forces with the City of Lunéville and the Equiart Concept association to bring you two shows based around the equine world, as part of the 7th edition of this festival that has become emblematic of the equestrian city.

AMZER Cie Lawen. Equestrian allegory for 2 acrobats, 3 horses and 1 dog. This show lasts an hour, this show lasts a year, this show lasts a lifetime.

ENTRE ELLES (Création 2026) Nagaïka Tribe. EQUESTRIAN GYNOCRACY* FOR 6 WOMEN AND 11 HORSES

*Gynocracy: political regime in which power is exercised by women. Free admission.

L’événement Scènes en Selle Cirque équestre Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS