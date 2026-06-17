Scènes en Selle Édition 2026 à Lunéville Place Léopold et centre-ville Lunéville

Lunéville

Scènes en Selle Édition 2026 à Lunéville

Place Léopold et centre-ville Cour de l’école Hubert Monnais, Parking Bony… Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Les sabots vont à nouveau résonner dans dans les rues de Lunéville (54) du 20 au 23 août prochains. Le festival d’art équestre Scènes en Selle est de retour pour une 7e édition. Initié et porté par la Ville de Lunéville en partenariat avec l’association Équiart Concept depuis 2020, des spectacles, des jeux pour les enfants, des animations entièrement gratuites pour les spectateurs sont proposés dans plusieurs parties de la ville et attirent chaque année un public de plus en plus nombreux. Buvette et food trucks sont également sur place afin de permettre aux visiteurs de rester la journée si ils le souhaitent. Les festivités commencent la semaine précédant l’évènement avec une tournée dans 8 villages de la CCTLB. Programme complet à venir.Tout public

0 .

Place Léopold et centre-ville Cour de l’école Hubert Monnais, Parking Bony… Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 13 27 09 equiartconcept@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sound of hooves will once again echo through the streets of Lunéville (54) from August 20 to 23. The equestrian arts festival “Scènes en Selle” is back for its 7th edition. Initiated and organized by the City of Lunéville in partnership with the association “Cquiart Concept” since 2020, shows, games for children, and entertainment—all completely free for spectators—are offered in various parts of the city and attract a growing audience every year. Refreshment stands and food trucks are also on site so visitors can stay all day if they wish. The festivities begin the week before the event with a tour of eight villages in the CCTLB. Full program coming soon.

L’événement Scènes en Selle Édition 2026 à Lunéville Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS